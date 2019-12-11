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Под Киевом вандалы украли памятник героям АТО

11 декабря, 08:39

Памятный мемориал Небесной Сотне и героям АТО был установлен активистами Бучи, Ворзеля и Приирпенья в 2016 году

Фото: facebook.com/vorzel.news/

Фото: facebook.com/vorzel.news/

В Ворзеле вандалы осквернили памятник погибшим в ходе Революции Достоинства и воинам антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщается в паблике "Портал Ворзеля" в Facebook.

Там отмечается, что памятный мемориал Небесной Сотне и героям АТО был установлен активистами Бучи, Ворзеля и Приирпенья в 2016 году.

Сообщается, что памятник был разрушен вандалами и выброшен в мусорник, где его и нашла полиция. Вандала также разыскали.

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Фото: Ирпенское отделение полиции

Фото: Ирпенское отделение полиции

Ранее в Вышгороде на местном кладбище вандалы осквернили могилу волонтера Евромайдана, который погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" (21 ноября 2014 года) – за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно.

Напомним, в Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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вандализм киевская область ворзель

Источник: Сегодня

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