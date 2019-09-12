Под Киевом вместе с мусором мужчина едва не сжег село

В Киевской области в результате поджога травы сгорели три дома и пять авто. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"В с. Любимовка, Вышгородского района, 42-летний местный житель нанес соседям крупные имущественные убытки в результате поджога травы. Многочисленные предостережения и запреты относительно поджога мужчина проигнорировал. Огонь быстро перекинулся с его участка на соседние", – говорится в сообщении.

Как сообщается, пожар уничтожил три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор.

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Обошлось без жертв.

Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия, продолжаются следственные действия.

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Открыто уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Киеве за последние сутки спасатели ликвидировали 13 возгораний травяного настила, торфа, деревьев и мусора.

Накануне сообщалось, что киевляне жалуются на жуткий запах гари и задымленность в разных районах. Такие сообщения поступали от жителей Березняков, Отрадного, Святошино, Позняков и других массивов.

Кроме того, в Вышгородском районе возле села Новые Петровцы огонь уничтожил травяной настил на площади 4,8 га. А в селе Триполье Обуховского района на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.

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