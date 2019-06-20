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Под Киевом во двор начальника внутренней безопасности ГФС бросили гранату – СМИ

20 июня, 13:44

В результате взрыва никто не пострадал, однако поврежден фасад дома, ворота

В Вышгороде, где ликвидировали лабораторию по изготовлению наркотиков, во двор частного дома неизвестные бросили гранату. Как сообщает Корреспондент.net, ссылаясь на свои источники, взрыв произошел во дворе дома начальника внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Игоря Шкурата.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 19 июня, на месте ЧП нашли остатки гранаты, в том числе рычаг запала.

В результате взрыва никто не пострадал, однако поврежден фасад дома, ворота.

В пресс-службе полиции Киевской области подтвердили "Сегодня", что такое происшествие действительно было. По данным правоохранителей, во двор дома бросили какое-то взрывное устройство, однако какое именно - пока еще устанавливают. На данный момент проводятся активные следственные действия.

Напомним, в Харькове на территории частного домовладения произошел взрыв. Гранату бросили во двор сотрудницы Харьковского национального медицинского университета.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Ровенской области в ночь на 13 мая в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.


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Тег Киев, граната, ГФС

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АВТОР:

Наталья Мамчур

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