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Под Киевом во время празднования окончания школы утонул девятиклассник

25 мая, 14:21

В полиции сообщили, что подростка искали почти сутки

Фото: Нацполиция Киевской области
Фото: Нацполиция Киевской области.

В Броварах Киевской области утонул ученик девятого класса во время празднования окончания школы. Об этом 25 мая информирует пресс-служба областной полиции.

Следственно-оперативная группа выяснила, что четверо подростков отдыхали на берегу озера и распивали алкогольные напитки. Один из них сказал, что пойдет прогуляться в лес и исчез.

"Первоочередными розыскными действиями с применением служебных собак и использованием эхолота работники ГСЧС установили, что парень ходил по лесу и несколько раз купался в озере", – говорится в сообщении.

К розыску пропавшего 14-летнего подростка привлекли весь личный состав Броварского отдела полиции, группы реагирования патрульной полиции, участковых офицеров полиции, Национальную гвардию, ювенальную превенцию, общественные формирования и кинологов.

Фото: Нацполиция Киевской области
Фото: Нацполиция Киевской области

"Парня искали почти сутки. На сегодня была запланирована работа водолазов. Они и нашли утонувшего парня без признаков насильственной смерти в озере в Броварах", – сообщили в пресс-службе.

Фото: Нацполиция Киевской области
Фото: Нацполиция Киевской области

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в различных водоемах Украины утонули 219 человек, из которых 15 детей. Спасены 124 человека, в том числе 19 несовершеннолетних.

Недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было шесть лет, девочке – десять. Предварительно, один ребенок поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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Тег школа, полиция, бровары, киевская область, утопленники

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