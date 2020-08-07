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Под Киевом водитель открыл стрельбу, чтобы похвастаться револьвером

7 августа, 19:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ночному стрелку грозит до семи лет за решеткой

В ночь на пятницу, 7 августа, под Киевом произошло ЧП – там водитель автомобиля на "евробляхах" устроил стрельбу из револьвера.

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Сообщение о происшествии в селе Литвиновка Вышгородского района поступило копам около 3 часов ночи, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Наряд группы реагирования патрульной полиции Вышгородского отдела полиции оперативно установил личность стрелка и обнаружил его в соседнем селе. Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал.

При неотложном обыске правоохранители в салоне автомобиля и по месту жительства нарушителя обнаружили револьвер под патрон "Флобер", газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ МВД Украины.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Напомним, в Обухове Киевской области житель столицы после конфликта на дороге устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта. Пострадала 20-летняя девушка.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой.

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стрельба вышгород револьвер киевская область евробляхи

Источник: Сегодня

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