Под Киевом водитель сбил насмерть женщину и уехал праздновать день рождения

Вечером 6 ноября при выезде из города Яготин произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области. По данным правоохранителей, пьяный водитель "ВАЗ-21213" насмерть сбил женщину.

В полиции рассказали, что мужчина с тортом в салоне авто так спешил на день рождения сына, что даже не остановился. О трагедии в полицию сообщила местная жительница, которая в темноте разглядела белую машину. Виновника полицейские задержали через несколько часов. 37-летний житель Яготина оставил машину возле двора и праздновал.





Полиция устанавливает личность погибшей женщины, ее возраст около 50-55 лет. По словам опрошенных жителей, она, скорее всего, не местная. Двигалась она с дорожной сумкой. Известно, что неподалеку от места аварии проходит трасса Киев- Харьков.

Еще одна смертельная авария произошла в Макарове. Там под колесами микроавтобуса погибла 83-летняя пенсионерка – украинский краевед.

"Женщина вышла из аптеки и на момент трагедии находилась за автомобилем, который стоял. Водитель буса, который приехал из столицы, чтобы доставить товар в аптеку, двинулся задним ходом и сбил старушку", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. К сожалению, спасти женщину не удалось. По обеим фактам ДТП полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, сегодня утром на Виноградаре пьяные строители едва не погибли под колесами Volvo. Водитель успел среагировать и врезался в бордюр. Однако пешеходы не намерены платить за ремонт разбитого автомобиля.

Кроме того, 5 ноября под Киевом пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку и уехал. Ребенок с мамой и сестрой переходили дорогу по переходу.