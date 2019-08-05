Под Киевом восьмилетний мальчик застрял ногой в решетке канализации

В Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.
"Третьего августа в 16:05 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что требуется помощь ребенку, который застряла левой ногой в решетке канализационного люка по адресу: г. Белая Церковь ул. Расковой", – говорится в сообщении.
На вызов выехал дежурный караул 2-го спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Ногу мальчика 2011 рождения освободили с помощью электроинструмента.
Мальчик не получил травмы, фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в поселке Новотроицкое шестилетний мальчик застрял металлической конструкции на игровой площадке. Ребенка из "ловушки" вытащили спасатели.
Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.
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