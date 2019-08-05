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Под Киевом восьмилетний мальчик застрял ногой в решетке канализации

Сегодня, 12:10

Ногу ребенка освободили спасатели с помощью электроинструмента

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Под Киевом восьмилетний мальчик застрял ногой в решетке канализации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A7%D0%9F%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A7%D0%9F%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 Происшествия Ногу ребенка освободили спасатели с помощью электроинструмента

В Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области. 

"Третьего августа в 16:05 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что требуется помощь ребенку, который застряла левой ногой в решетке канализационного люка по адресу: г. Белая Церковь ул. Расковой", – говорится в сообщении.

На вызов выехал дежурный караул 2-го спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

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Ногу мальчика 2011 рождения освободили с помощью электроинструмента.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

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Мальчик не получил травмы, фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в поселке Новотроицкое шестилетний мальчик застрял металлической конструкции на игровой площадке. Ребенка из "ловушки" вытащили спасатели.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

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дети Белая Церковь ГСЧС

Источник: Сегодня

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