Под Киевом возле ресторана произошла стрельба: погиб полицейский

В Киев и Киевской области введен оперативный план "Сирена"

Фото: kiev.informator.ua.

В городе Барышевка под Киевом возле одного из ресторанов произошла стрельба. Огонь открыли и по сотруднику полиции, сообщает "Информатор".

Стрельба произошла сегодня ночью на улице Киевский шлях, 46а. В данный момент о состоянии жертвы ничего неизвестно. По информации и издания, скорее всего, в мужчину выстрелили, когда он выходил или садился в автомобиль Hyundai Tucson.

Утром стало информация, что жертвой нападения стал полицейский, подтвердилась. От полученных ранений он умер. В связи с этим в Киеве и Киевской области введен оперативный план "Сирена".











Возле самого места происшествия, которое расположено в сотне метров от городского отделения полиции, полицейские останавливают и досматривают все проезжающие машины.

Ранее сообщалось, что в Киеве после тройного ДТП между двумя водителями вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять по машине другого.

Напомним, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил проучить компанию, которая не реагировала на его замечания.

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