Под Киевом вспыхнул крупный пожар на мусоросвалке

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Близ села Триполье в Киевской области утром в понедельник, 9 сентября, вспыхнул крупный пожар на территории стихийной несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

В частности, около 9:30 пожар вспыхнул на площади около 1 га.

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На место пожара направлены дежурные караулы 17-ДПРЧ г. Украинка, 16-ДПРЧ г. Обухов, а также 46-ДПРЧ пгт Козин. Сейчас работают 18 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара привлечена техника для подвоза воды.

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Ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала на помощь с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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