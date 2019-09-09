Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

Под Киевом вспыхнул крупный пожар на мусоросвалке

9 сентября, 14:00

Возле села Триполье горит около 1 га мусора

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Близ села Триполье в Киевской области утром в понедельник, 9 сентября, вспыхнул крупный пожар на территории стихийной несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

В частности, около 9:30 пожар вспыхнул на площади около 1 га.

Реклама

На место пожара направлены дежурные караулы 17-ДПРЧ г. Украинка, 16-ДПРЧ г. Обухов, а также 46-ДПРЧ пгт Козин. Сейчас работают 18 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара привлечена техника для подвоза воды.

В тренде
Пристайко назвал дату визита Зеленского в США (дополнено)

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала на помощь с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

киевская область мусорник пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочериПроисшествия
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фотоПроисшествия
В Киевской области в ДТП погибли четыре человека
В Киевской области в ДТП погибли четыре человекаПроисшествия
Убийство таксиста на Окружной в Киеве: задержаны подозреваемые, выбросившие парня из машины
Убийство таксиста на Окружной в Киеве: задержаны подозреваемые, выбросившие парня из машиныПроисшествия
В Киеве задержали иностранца с арсеналом оружия в сумке
В Киеве задержали иностранца с арсеналом оружия в сумкеПроисшествия
В Киеве митингующие заблокировали проезд на проспекте Науки: видео
В Киеве митингующие заблокировали проезд на проспекте Науки: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...