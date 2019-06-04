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Под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике: видео

4 июня, 13:14

Площадь пожара составляет 15 тысяч квадратных метров

Скриншот
Скриншот.

В поселке Зеленый Бор Васильковского района под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике. Пожар настолько сильный, что огромные черные клубы дыма ветер разгоняет в сторону жилых домов.  

В ГСЧС подтвердили информацию о пожаре, ему присвоили статус высшей категории.

Площадь пожара составляет 15 тысяч квадратных метров.

На место уже выехало 15 единиц пожарной техники со всей области, еще несколько пожарных машин направлены на тушение пожарища со столицы. По предварительной информации, пострадавших нет. Но в ГСЧС еще будет будут уточнять данные о пострадавших.

Причина возгорания пока что не сообщается.

Ранее сообщалось, что в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря в Деснянском районе.


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Тег пожар, киевская область, птицефабрика

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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