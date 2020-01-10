Под Киевом второй месяц ищут 16-летнюю девушку

Девочка ушла из дома в Василькове еще 29 ноября

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители Киевской области второй месяц разыскивают 16-летнюю Нану Амирагову, которая ушла из дома по улице Кошевого в Василькове 29 ноября прошлого года и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девушке на вид 19 лет, ее рост 172 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза черные короткие волосы. Была одета в зимнее пальто черного цвета с искусственным мехом коричневого цвета, джинсы черного цвета и замшевые ботинки черного цвета.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti Реклама

При наличии любой информации о возможном места нахождения девушки просят сообщать по телефону "102".

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле прошлого года.

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