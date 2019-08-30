Под Киевом вторые сутки горят торфяники: в столице слышен запах гари

На территории области спасатели тушат возгорания торфа в Вышгородском, Обуховском, Иванковском и Броварском районах

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Близ Гостомеля под Киевом вторые сутки продолжается ликвидация возгорания торфа в "Канадском городке" по улице Дачная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

"На пожар выехали спасатели 35-й Государственной пожарно-спасательной части г. Буча, и 53-его Государственного пожарно-спасательного поста пос. Гостомель. На месте происшествия работает восемь человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Реклама

При этом также на территории области спасатели тушат возгорания торфа в Вышгородском, Обуховском, Иванковском и Броварском районах.

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Вместе с тем жители разных районов Киева жалуются на то, что в городе слышен сильный запах гари.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло несколько пожаров на сухостоях.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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