Под Киевом за сутки произошло три пьяных ДТП

Один водитель врезался в отбойник, второй сбил указательную табличку и сбежал, а третий - столкнулся с Mazda

Фото: Патрульная полиция Борисполя

В Борисполе за минувшие сутки произошло три ДТП, при этом водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города на странице в Facebook.

Так, накануне днем на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский водитель Hyundai Accent не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

Фото: Патрульная полиция Борисполя

"Во время общения стражи порядка обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр. Результат – 1,71 промилле", – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Борисполя

Кроме того, на улице Киевский Путь, 35, мужчина на Citroën Berlingo сбил указательную табличку банка и небольшое дерево, после чего скрылся с места инцидента. Позднее его разыскали. В полиции уточнили, что во время общения с 56-летним водителем патрульные обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения, также водитель неоднократно сообщал, что употреблял алкоголь после совершения ДТП. Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование и он согласился. Результат – 1,88 промилле.

Еще одна аварии также произошла на улице Киевский Путь, 12. Там ночью столкнулись Mazda и ВАЗ.

Как выяснилось, водитель ВАЗа не избрал безопасную скорость и не соблюдал дистанцию, в результате чего и произошло столкновение. Во время общения у водителя ВАЗа полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на месте и результат – 1,10 промилле.

На каждого водителя инспекторы составили все соответствующие административные материалы и отстранили от управления.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Также в столице пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон и лишь иногда поглядывал на дорогу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram