Под Киевом задержали гражданина России, который "минировал" село под Борисполем

Россиянин не смог объяснить своих действий

В Киевской области полицейские задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "минировании" села под в Бориспольском районе.

Об этом информирует сообщили в столичной полиции.

Как стало известно, россиянин угрожал взорвать село Вишенки. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, но факт минирования не подтвердился.

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Псевдоминер был задержан уже через несколько часов.

Мужчина признался полиции, что на территории Украины находится с 2011 года нелегально. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также стражи порядка выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление – сообщил о "заминировании" базы отдыха в поселке Коблево, Николаевской области.

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Уголовное производство было открыто по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны проверила помещения здания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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