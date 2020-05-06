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Под Киевом загадочно погиб полицейский

6 мая, 15:29

Мила Князьская-Ханова

Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами

В Киевской области полицейский якобы застрелился после совершения им ДТП, в котором никто не пострадал. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 5 мая на автодороге Киев – Харьков. Сотрудник полиции на своем автомобиле Cherry направлялся к одному из сел в Бориспольском районе. По предварительной информации, возле села Иванков он обогнал другой автомобиль и, не справившись с управлением, влетел в отбойник. После чего остановился и вышел из машины для того, чтобы проверить, все ли в порядке.

Никто в ДТП не пострадал. Однако после общения с неустановленными лицами, которые вышли из автомобиля, который обогнал полицейский, он выстрелил себе в рот из травматического пистолета. В результате полученных травм полицейский скончался на месте. Сейчас мотивы такого поступка неизвестны. Начато досудебное расследование. Полиция проверяет, действительно ли это было самоубийство.

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Напомним, в 2019 году при взрыве автомобиля Mercedes на Житомирской трассе в Киеве погиб полицейский. Погибшему было 40 лет. Он киевлянин, сержант полиции. Служил в полиции управления охраны по физической безопасности в городе Киеве (это бывший "Титан"). После службы в полиции мужчина 16 лет работал телохранителем.

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ДТП расследование погиб самоубийство инцидент полицейский застрелился

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