Под Киевом засудили мужчину, который убил двухлетнего ребенка
Злоумышленника приговорили к десяти годам тюрьмы
В Киевской области суд вынес приговор жестокому убийце, который в мае 2016 года в поселке Коцюбинское забил до смерти двухлетнего малыша.
"Мужчина находился в доме вместе с двухлетним сыном своей сожительницы, он был в состоянии наркотического опьянения – под действием амфетамина. Из-за того, что мальчик плакал и звал маму, преступник нанес ребенку несколько ударов руками по голове, туловищу и конечностям, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался", – напоминают в прокуратуре Киевской области.
Также у злоумышленника тогда изъяли взрывные устройства. По результатам судебного рассмотрения, коллегией судей Бородянского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 ("Незаконное обращение с боеприпасами") и ч.2 ст.121 ("Умышленное тяжелое телесное повреждение") УК Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Ранее в Киеве сотрудники киберполиции разоблачили организатора детской порностудии, который привлекал к съемкам несовершеннолетних и продавал свой "товар" в Евросоюз, страны Азии и Америки.
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