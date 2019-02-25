Под Киевом засудили мужчину, который убил двухлетнего ребенка

Злоумышленника приговорили к десяти годам тюрьмы

Фото: Sergii Nikolaiev.

Под Киевом засудили мужчину, который убил двухлетнего ребенка Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg 2019-02-25T13:27:00+02:00 Происшествия Злоумышленника приговорили к десяти годам тюрьмы

В Киевской области суд вынес приговор жестокому убийце, который в мае 2016 года в поселке Коцюбинское забил до смерти двухлетнего малыша.

"Мужчина находился в доме вместе с двухлетним сыном своей сожительницы, он был в состоянии наркотического опьянения – под действием амфетамина. Из-за того, что мальчик плакал и звал маму, преступник нанес ребенку несколько ударов руками по голове, туловищу и конечностям, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался", – напоминают в прокуратуре Киевской области.

Также у злоумышленника тогда изъяли взрывные устройства. По результатам судебного рассмотрения, коллегией судей Бородянского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 ("Незаконное обращение с боеприпасами") и ч.2 ст.121 ("Умышленное тяжелое телесное повреждение") УК Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве сотрудники киберполиции разоблачили организатора детской порностудии, который привлекал к съемкам несовершеннолетних и продавал свой "товар" в Евросоюз, страны Азии и Америки.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.