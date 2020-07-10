Под Киевом женщина ограбила аптеку из-за зарплаты

В Броварах под Киевом в полицию обратился сотрудник одной из городских аптек. Он сообщил, что неизвестные ночью похитили из кассы 2200 гривен, рассказали в полиции Киевской области.

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Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что замки и входная дверь не повреждены. Позже правоохранителям стало известно, что руководство аптеки отказало в трудоустройстве местной жительнице, которая там проходила стажировку в течение двух недель. Она уверяет, что за стажировку ей не выплатили зарплату.

Как выяснилось, 35-летняя злоумышленница подготовилась к краже: заранее сделала дубликат ключа от аптеки и, зная код от сигнализации, похитила деньги. Женщина призналась в содеянном. Решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения.

Информацию о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, Шевченковский столичный суд ранее избрал меры пресечения задержанным участникам вооруженной банды в Броварах.

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В свою очередь, замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников произошедшего, а спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская допустила, что столько же человек и может быть в итоге задержано.

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