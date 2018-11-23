Под Киевом женщина попала под поезд

Женщина шла по наземному бетонному настилу и погибла на месте от полученных травм

Под Киевом на железнодорожной станции "Клавдиево-Тарасово" женщина попала под скоростной поезд. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Под поезд попала 57-летняя местная жительница, она переходила железнодорожные пути по наземному бетонному настилу для пешеходов возле платформы. В данный момент правоохранителями устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Буча в Киевской области товарный поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла 16 ноября вечером на железнодорожной станции. Товарный состав сбил женщину на нерегулируемом переходе. Как рассказали очевидцы, женщина не успела перейти пути перед движущемся поездом.

Кроме того, вечером 14 ноября в Святошинском районе поезд смертельно травмировал мужчину. ЧП произошло возле железнодорожной остановки "Новобеличи". Остановка расположена в районе проспекта Академика Палладина.