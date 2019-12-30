Под Киевом женщина продавала школьникам наркотик со щелочью

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви полиция задержала женщину, которая продавала школьникам незапрещенную на законодательном уровне наркотическую смесь насвай. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В одной из школ Белой Церкви работники полиции получили вызов о непонятном странном поведении учеников старших классов. Как выяснилось, школьники употребляли насвай. Во время проведения соответствующих мероприятий работники местной полиции совместно с коллегами из Управления противодействия наркопреступности установили лицо, занимающееся продажей такого "удовольствия" детям", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что насвай продавала детям 47-летняя местная жительница. В ходе обыска у нее дома нашли гранулированное вещество зеленого цвета.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, насвай – вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щелочь.

Не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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