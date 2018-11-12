Под Киевом женщина утонула в колодце

Сегодня, 11:58

С обстоятельствами трагедии разбираются правоохранители

Под Киевом женщина утонула в колодце

В понедельник, 12 ноября, в поселке Згуровка Киевской области произошло смертельное происшествие. При странных обстоятельствах погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Отмечается, что в 7:54 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение от дежурного Згуровского отделения полиции, о том, что на улице О.Кошевого на территории частного двора в колодце с питьевой воды обнаружено тело местной жительницы. С помощью спасательных веревок и штурмовой лестницы тело утопленницы было поднято на поверхность и передано правоохранителям.

В данное время полицейские разбираются с обстоятельствами гибели женщины.

Напомним, в Печерском районе Киева в озере "Выдубицкое" нашли тело мужчины. Информация о том, что в озере утонул мужчина, поступила к спасателям утром 30 сентября. Тело находилось на расстоянии 1 м от пристани. В данное время выясняются причины трагедии и личность погибшего.

Кроме того, 21 сентября из Днепра в Киеве вытянули женщину в бесчувственном состоянии. Женщину спасли возле церкви Николая Чудотворца в пять утра, ее на фарватере увидели рыбаки, которые и вызвали спасателей.
происшествие, женщина, тело, колодец, киевская область, ГСЧС, полицейские
Автор:

Наталья Мамчур

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