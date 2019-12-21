Под Киевом женщину избили до полусмерти ради похищения элитного авто

На днях у села Мотыжин Киевской области охотники нашли в лесу избитую до полусмерти женщину. Пока копы ехали на вызов, по спецлинии 102 поступило сообщение от жителя Киева о том, что пропала его жена.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, 45-летняя киевлянка приехала на дачу в Макаровском районе и вечером планировала возвращаться домой. Мужчина, который раньше работал у них по строительству, попросил женщину покормить его и подвезти в столицу.

Хозяйка даже угостила его рюмкой водки, однако, как только они сели в автомобиль, мужчина набросился на нее, жестоко избил и выбросил в лесу. После чего сел за руль дорогого внедорожника Acura RDX и исчез в неизвестном направлении.

Для задержания нападающего была введена спецоперация "Перехват" и ориентированы все наряды полиции.

Группа реагирования патрульной полиции засекла автомобиль из ориентировки на одной из грунтовых дорог Макаровского района. Только полицейские предупредили о возможности применения оружия, водитель-беглец остановился.

Нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. А по факту незаконного завладения автомобилем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 УК Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, месяцем ранее в Киеве легковушка сбила ребенка, в городе был введен план "Перехват" .

Также писалось, что в столице на пешеходном переходе на проспекте Науки кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна машина остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров.

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