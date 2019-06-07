Под кинотеатром "Киев" проходит акция протеста

Люди протестуют против захвата исторического здания









Под кинотеатром "Киев" в столице проходит акция протеста. Десятки людей пришли под историческое здание и перекрыли центральную улицу Киева. Люди протестуют против захвата кинотеатра.

Отметим, на сегодня кинотеатр "Киев" закрыт. Его теперешний директор заявляет, что здание пытаются захватить. В городской администрации отвечают, что проводят инвентаризацию.

При этом пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила, что департамент коммунальной собственности Киева и балансодержатель кинотеатра "Киев", коммунальное предприятие "Киевкинофильм" начали инвентаризацию и обследование здания.

Нацполиция заявляет, что нападение было совершено как раз на тех, кто проводит инвентаризацию. Также в ведомстве сообщили о задержании 10 человек.

"В полицию поступила информация о том, что соответствующие службы Киевской городской государственной администрации проводят инвентаризацию, технические мероприятия в кинотеатре "Киев", их сопровождала Киевская муниципальная стража, коммунальное предприятие. И на них напали приблизительно 20 человек, которые пытались ворваться в помещение. Приехали полицейские наши, спецназовцы, задержали сейчас этих лиц", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киева Андрей Крищенко.

Как сообщалось сегодня ранее вокруг кинотеатра "Киев", который в апреле получил нового арендатора ООО "Синема-Центр", в пятницу, 7 июня, разгорелся новый скандал.

В частности, в паблике "Спасем КЦ "Кинотеатр "Киев" появилась информация о попытке захвата помещения кинотеатра. "Начался силовой захват кинотеатра "Киев". Выбивают двери", - говорится в сообщении в паблике.

В свою очередь в КГГА сообщили, что 7 июня в кинотеатре Департаментом коммунальной собственности Киева и балансодержателем кинотеатра – коммунальным предприятием "Киевкинофильм" – начата инвентаризация и обследование здания "во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева".

"В течение апреля-мая 2019 года бывший арендодатель ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" незаконно препятствовал в доступе в помещение коммунального имущества здания кинотеатра "Киев" комиссии в составе работников КП "Киевкинофильм" и Департамента коммунальной собственности. Киева для обследования. По факту недопуска составлены соответствующие акты от 24.04.2019 г. и от 17.05.2019 г.", – говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Также там уточнили, что все, кто купили билеты на сегодняшние сеансы, могут их вернуть.

"В ближайшее время кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в обычном режиме", - резюмировали в КГГА.

Напомним, что в апреле состоялся открытый конкурс на право аренды помещения кинотеатра "Киев". Победителем стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2,119 млн гривен в месяц без НДС. По заверению КГГА, за кинотеатром в дальнейшем сохранится фестивальное и арт-хаусе направление, а арендатор будет четко выполнять поставленные условия конкурса, что будет контролироваться. Срок действия договора аренды составляет 10 лет, в течение этого срока Киеврада не будет принимать решение о приватизации этого объекта. В случае невыполнения арендатором условий договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее киевляне, чтобы спасти любимый кинотеатр, составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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