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Под мостом Патона загорелся автомобиль (видео)

23 декабря, 18:24

Александр Марущак

От машины валил черный дым, на место выезжали спасатели

Фото: Iryna Ivakhnenko‎, группа "NEW Русанівка" в Facebook

Фото: Iryna Ivakhnenko‎, группа "NEW Русанівка" в Facebook

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На проезжей части под мостом Патона загорелся автомобиль. Клубы черного дыма были видны на несколько сотен метров.

В столичной ГСЧС сайту "Сегодня" сообщили, что на место выезжали спасатели, которые затушили горящее авто.

По словам местных жителей, пожар был очень масштабным.

"По мосту движется транспорт, а под ним полыхает автомобиль и в небо поднимается черный дым", – рассказала местная жительница Оксана Иванчук.

Скорее всего, в автомобиле загорелась электропроводка – обычно черный дым поднимается от ее горения при таких пожарах.

"Пожар ликвидирован. Известно, что автомобиль загорелся на ходу. Причины возгорания пока неизвестны", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Ранее в этом месте под мостом Патона устроили жилище несколько бездомных. Они прожили там почти все лето. Наличие бездомных не смущало тогда ни полицию, ни городские службы, хотя мост считается стратегическим объектом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Еще летом сайт "Сегодня" писал о неудовлетворительном состоянии моста Патона- тогда корреспонденты прогулялись по нему с правого на левый берег и увидели, как с перил отлетают чугунные украшения в виде звезд, гроздьев винограда и снопов колосьев. В некоторых местах исчезли металлические перила – их заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет ограды. На тротуаре зияют дыры, сквозь которые видно воду.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев мост патона загорелся ГСЧС причины возгорания

Источник: Сегодня

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