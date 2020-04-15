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Под Переяславом с помощью авиации остановили пожар, подбиравшийся к военным складам

15 апреля, 18:11

Сергей Пономаренко

Для ликвидации пожара привлекли также военных, Нацгвардию и местное население

В селе Девички Переяслав-Хмельницкого района Киевской области был потушен пожар вблизи военных складов. Он возник из-за поджога сухой травы. За такое нарушение Верховная Рада уже повысила штрафы. Сильным ветром огонь занесло сюда из соседнего села.

Чтобы пламя не добралось до боеприпасов, задействовали пожарную авиацию. Привлекли военных, Нацгвардию и даже местное население.

До арсенала с оружием огонь не добрался. Но 45 гектаров леса выгорели.

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Ранее "Сегодня" писали о последствиях пожаров в Чернобыльской зоне.

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Огонь в зоне отчуждения оставил после себя десятки гектаров выжженной территории. Участки уничтоженного леса – огромные, местами земля сожжена дотла. Желто-черные пятна, оставшиеся после очага, тянутся на десятки километров.

Также "Сегодня" публиковали комментарий директора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерия Кашпарова, который рассказал, опасен ли для украинцев дым пожаров в Чернобыльской зоне.

Кроме того, мы писали о том,как можно узнать онлайн уровень радиации в Киеве.

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авиация пожар Переяслав

Источник: Сегодня

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