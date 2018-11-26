Под посольство РФ в Киеве принесли шины

На данный момент под российским посольством собралось около двухсот человек

Под посольством России в Киеве начали собираться активисты. Они принесли с собой бумажные кораблики, как символ прямой российской агрессии, и автомобильные шины.

Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

На данный момент под российским посольством собралось около двухсот человек.

Некоторые из пришедших кидают дымовые шашки на территорию дипломатического ведомства.





Также известно, что к российскому посольству прибыли полицейские патрули.

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Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.