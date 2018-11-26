Под посольство РФ в Киеве принесли шины
На данный момент под российским посольством собралось около двухсот человек
фото Наталья Хомяк
фото Наталья Хомяк
фото Наталья Хомяк
фото Наталья Хомяк
фото Наталья Хомяк
фото Наталья Хомяк
Под посольством России в Киеве начали собираться активисты. Они принесли с собой бумажные кораблики, как символ прямой российской агрессии, и автомобильные шины.
Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.
На данный момент под российским посольством собралось около двухсот человек.
Некоторые из пришедших кидают дымовые шашки на территорию дипломатического ведомства.
Также известно, что к российскому посольству прибыли полицейские патрули.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.