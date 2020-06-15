Били ногами: под судом в деле Стерненко задержали активистов (фото)

В Киеве рядом со зданием Шевченковского районного суда, где выбирают меру пресечения Сергею Стерненко, полицейские задержали активистов – Николая Выговского, Александра Кирьякова и еще нескольких человек, сообщает "Радио Свобода".

Представители демонстрантов заявили, что видели, как полицейские били ногами задержанного. Также, по словам участников акции в поддержку Стерненко, Николай Выговский был ведущим мероприятия. По данным УНИАН, во время очередного обострения ситуации возле суд полицейские спецназовцы начали выдергивать из толпы и задерживать активистов. В это вмешались народные депутаты, чтобы освободить задержанных, в частности Лозинский.

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Фото: "Голос"

"Он увидел, как полицейские тянут девушку за оцепления. Депутат попытался пройти через оцепление, чтобы разобраться, что произошло. Однако его не пустили, несмотря на то, что он показал удостоверение народного депутата. Лозинского правоохранители начали толкать локтями и бить шлемами. Также депутату порвали футболку и поцарапали лицо", – сообщает агентство.

Фотографам удалось зафиксировать, как одного из задержанных полицейские бьют ногами во дворе суда, за полицейскими машинами.

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В полиции сообщили, что по факту применения силы полицейскими при задержании активистов у суда в Киеве назначено служебное расследование. В ГУ НП Киева уточнили, что полицейские задержали пять человек возле Шевченковского районного суда города Киева и сообщили причины задержания.

"Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. Их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий", – говорится в сообщении полиции.

Материалы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

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Напомним, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

Предыдущее заседание суда об избрании меры пресечения проходило 12 июня. Тогда также произошла стычка между активистами и полицией:

Видео: PavlovskyNews

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