Под зданием МИД в центре Киева снова пасут коз

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

В центре Киева заметили двух козочек, которые паслись на газоне возле здания Министерства иностранных дел Украины.

Опубликованное в социальных сетях фото явно понравилось пользователям. Некоторые киевляне шутя писали, что это сотрудники МИДа вышли на обед, а кое-кто шутил, что появление животных в центре столицы связано с принятием закона о продаже земли.

"А еще говорят, что Украина утратила славу аграрной державы. Это неправда, если в центре столицы спокойно пасутся козы", – написал Стас Дмитрук.

На самом деле, две козочки, пасущиеся на газонах в центре Киева, – это местная достопримечательность. Они давно живут в самом центре города в одном из домов по улице Аллы Тарасовой, в районе престижного отеля. Киевляне часто видят их пасущимися на газонах Михайловской и Софийской площадей, и в сквере у Владимирского проезда.

Их хозяин забирает козочек и ведет домой вечером, угощая вкусностями по дороге. По его словам, молоко дает лишь одна козочка. Вторая – еще очень молодая.

"Возращение козочек домой превращается в настоящее шоу. Многие люди хотят их погладить, особенно дети. Специально останавливаюсь с ними, чтобы все желающие могли сделать фото. Козочки не всегда в настроении общаться, но иногда позволяют себя погладить", – говорит хозяин животных.

Ранее мы писали, что парнокопытных также неоднократно выгуливали и среди жилых высоток на столичных Позняках.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама