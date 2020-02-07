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Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты

7 февраля, 18:05

Защита Яны Дугарь принесла результаты экспертизы в Офис генерального прокурора

Адвокаты Яны Дугарь, которую правоохранители подозревают в причастности к организации убийства журналиста Павла Шеремета, принесли в Офис генерального прокурора Украины результаты психофизиологической экспертизы.

Защита подчеркивает – проведенная с применением полиграфа экспертиза подтверждает, что девушка не следила за Шереметом и не обсуждала подготовку к преступлению с другими подозреваемыми.

Результаты исследования зачитал перед журналистами адвокат Николай Ореховский.

"Вопрос: "Совершала ли Дугарь Яна Сергеевна какое-либо наблюдение по месту передвижения Павла Шеремета?" Категорический ответ: 99,6% – нет. Полиграф – это дополнительный метод, который вместе с психологической экспертизой является дополнительным доказательством. И мы это доказательство приводим в совокупности с другими доказательствами", – заявил адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский.

Кроме того, адвокаты, сравнивая рост Яны Дугарь с ростом девушки, которая есть на камерах наблюдения, подчеркивают, что Яна – минимум на 10 см выше. Адвокаты требуют, чтобы дело против Дугарь закрыли. Прокуратура рассмотрит ходатайство в течение трех рабочих дней.

Ранее "Сегодня" сообщали, что 8 января Яне Дугарь продлили домашний арест до 8 февраля.

Напомним, что на брифинге МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называли "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета.

В то же время депутат Верховной Рады Яна Зинкевич сообщила алиби Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Адвокаты Яны Дугарь во время совместного выступления в Апелляционном суде 8 января заявили, что доказательств вины их подзащитной до сих пор нет.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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