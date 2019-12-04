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Подозреваемым в убийстве ребенка в Киеве избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

4 декабря, 11:31

Избрание меры пресечения рассматривается в Шевченковском районном суде Киева

/ Фото: Pixabay

Шевченковский районный суд Киева в среду, 4 декабря, рассматривает меру пресечения двум подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Накануне задержанным было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

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В итоге утром 2 декабря подозреваемых задержали.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

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Киев убийство мера пресечения Вячеслав Соболев

Источник: Сегодня

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