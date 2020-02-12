Подозреваемый в убийстве адвоката Ноздровской вдруг отказался от признаний

Неожиданные подробности в резонансном деле убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой нашли в конце 2017 года.

Громкое заявление сделал подозреваемый Юрий Россошанский. Он настаивает, что невиновен. Хотя до этого, как сообщала прокуратура, он сознался в убийстве.

Очередное заседание по делу об убийстве Ноздровской состоялось в Шевченковском районном суде города Киева. Два года подозреваемый в основном молчал и сегодня неожиданно начал давать показания.

Юрия Россошанского полиция задержала в 2018 году. В декабре 2017 активистка Ирина Ноздровская исчезла, и через несколько дней ее тело нашли в Киевской области. Тогда правоохранители заподозрили в преступлении Юрия Россошанского, поскольку его сын Дмитрий был главным подозреваемым в смерти сестры Ноздровской, и Ирина добивалась наказания для Дмитрия.

Сначала старший Россошанский признался в совершении преступления. Теперь, по прошествии двух лет, говорит: это правоохранители заставили его взять на себя вину.

"Мне предложили взять убийство на себя, а за это пообещали освободить сына втечение двух месяцев. Мне поставили такие условия. И у меня перед глазами стояла судьба моего сына. На чаше весов была его жизнь. И мне ничего не оставалось делать, как пойти на эту сделку, на эту провокацию ", – заявил подозреваемый Юрий Россошанский.

Родители погибшей Ирины Ноздровськой не сдерживают эмоций.

"Четыре года, как сиротами остались", – говорит мать Ирины Ноздровской Екатерина Дудняк.

"Одну дочь убил его сын, наркоман, вторую – он убил. Теперь он плачет, что он . Пусть рассказывает, кто евзял на себя это убийство", – говорит отец Ирины Ноздровской Сергей Дудняк.

Впрочем, подозреваемый не может назвать имен людей, которые, по его словам, заставили его взять на себя вину. Говорит, просто не помнит. Адвокат же утверждает: факт давления на подзащитного и все фамилии есть в материалах дела.

"Начиная с момента задержания Россошанского, на него постоянно оказывалось психологическое давление сотрудниками полиции. В звукозаписях указано, что была предложена личная безопасность Россошанскому и его сыну в обмен на то, что он возьмет на себя вину убийства Ноздровськой", – говорит адвокат Юрия Россошанского Алексей Цабенко.

Услышав заявления подозреваемого, мать погибшей Ирины Ноздровськои звонит следователю и просит помощи в расследовании.

" Он говорит, что полиция заставила его взять на себя убийство. Значит, притягивайте Лучинскую, притягивайте своих прокуроров, которые контролировали, Олешко. Я хочу знать правду кто убил моего ребенка", – говорит мать Ирины Ноздровской Екатерина Дудняк.

Сторона защиты в свете новых заявлений просит изменить меру пресечения Юрию Россошанскому на более мягкую и выпустить его из-под стражи. Но прокуроры убеждены: подозреваемый может скрыться.

"Я считаю целесообразным продлить содержание под стражей на 60 суток, потому что в на воле он будет скрываться", – заявила прокурор Юлия Юркова.

Заслушав обе стороны – суд постановил:

"Ходатайство прокуроров удовлетворить и продлить содержание под стражей", – зачитал решение судья Павел Слободянюк.

Следующие два месяца подозреваемый Юрий Россошанский будет находиться в СИЗО. Суд же собирается обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать заявление о давлении правоохранителей на подозреваемого.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года в ДТП погибла сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская. В мае 2017 года за смертельное ДТП осудили на 7 лет Дмитрия Россошанского. Активное участие в судебных процессах принимала сестра погибшей – Ирина Ноздровская. 1 января 2018 года проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области Ирина Ноздровская была найдена мертвой в реке.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Россошанский, отец Дмитрия Россошанского. Тогда же Национальная полиция сообщила, что Юрий Ноздровскийпризнал свою вину.

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