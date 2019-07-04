Подозрительная посылка переполошила почтовое отделение в Киеве
На почту вызывали взрывотехников
В Голосеевском районе столицы, где не так давно произошло смертельная авария, мужчина пытался отправить подозрительную посылку в одном из отделений "Укрпочты" на улице Лятошинского, 14. Об этом сообщает "Информатор".
Так, в помещение почты вошел мужчина и упаковал в посылку гранаты, что заметил обслуживающий направление оператор и сообщил приметы клиента правоохранительным органам.
На почту вызвали взрывотехников и копов. Специалисты проверили опасную посылку, в ней нашли три пластмассовых муляжа гранаты: два Ф1, и один РГД-5. Также в посылке были три муляжа запалов и два боевых рычага от гранаты.
Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители изъяли в ходе обысков в одной из столичных квартир арсенал оружия и боеприпасов.
Также сообщалось, что в столичной многоэтажке мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов. На месте взрыва побывали "Сегодня" и выяснили: причиной жуткой истории мог быть семейный конфликт.
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