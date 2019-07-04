Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Подозрительная посылка переполошила почтовое отделение в Киеве

4 июля, 14:59

На почту вызывали взрывотехников

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Голосеевском районе столицы, где не так давно произошло смертельная авария, мужчина пытался отправить подозрительную посылку в одном из отделений "Укрпочты" на улице Лятошинского, 14. Об этом сообщает "Информатор".

Так, в помещение почты вошел мужчина и упаковал в посылку гранаты, что заметил обслуживающий направление оператор и сообщил приметы клиента правоохранительным органам.

На почту вызвали взрывотехников и копов. Специалисты проверили опасную посылку, в ней нашли три пластмассовых муляжа гранаты: два Ф1, и один РГД-5. Также в посылке были три муляжа запалов и два боевых рычага от гранаты.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители изъяли в ходе обысков в одной из столичных квартир арсенал оружия и боеприпасов.

Также сообщалось, что в столичной многоэтажке мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов. На месте взрыва побывали "Сегодня" и выяснили: причиной жуткой истории мог быть семейный конфликт.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, почта, граната

Вы сейчас просматриваете новость " Подозрительная посылка переполошила почтовое отделение в Киеве". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв под Днепром и раненные дети: в полиции сообщили подробности

2 июля, 14:19

Взорвался снаряд, который подростки нашли на свалке

Военному-контрактнику, из-за которого на полигоне под Кривым Рогом были ранены несколько бойцов, выдвинули подозрение

1 июля, 20:52

В результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемым, пострадали три человека

Конфликт на остановке в Кривом Роге закончился взрывом гранаты

22 июня, 12:46

В результате инцидента пострадал один человек

В Полтавской области взорвали машину депутата

20 июня, 19:58

Он считает это актом устрашения

Найдена самая огромная змея на планете

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Велосипедистка дня: бразильская красотка

6 привычек, которые программируют на бедность

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Ивакова перестала скрывать роман с Ефремовым

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

К Земле несется опасный астероид

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Девушка дня. 17-летняя рекордсменка мира Ярослава Магучих

Как Беленюк победный гопак танцевал. Видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь