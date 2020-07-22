Подозрительные сумки: в Киеве полиция за день проверила четыре брошенных чемодана

В течение сегодняшнего дня взрывотехники несколько раз выезжали по адресам, где находили брошенные чемоданы. В частности – на вокзал, где кто-то оставил без присмотра большую сумку. Подозрительные находки осматривали взрывотехники, рассказали в полиции Киева.

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Напомним, столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, ​​вокзалы.

Горожане с пониманием отнеслись к призывам полиции сообщать о подозрительных пакетах. Только сегодня в течение дня специалисты взрывотехнической службы отработали четыре соответствующих вызова.

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие, не провоцировать панику и немедленно звонить на 102", – отметил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, 17 июля у станции метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

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