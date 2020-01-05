Подробности двойного убийства в Киеве: что говорят соседи и родственники

"Сегодня" дозвонились к родственнице одной из погибших

"Сегодня" выясняли новые детали расследования двойного убийства в Киеве.

Одной из убитых девушек – 19 лет, другой – 16. Их тела нашли в шкафу на балконе, на съемной квартире.

Родные искали девушек двое суток.

В субботу вечером на столичной Куреновке, у дома на улице Кирилловской, в котором обнаружили трупы, стояли полицейские машины, место преступление было оцеплено ограничительными лентами.

О трагедии сообщила женщина. Позвонила в полицию, назвалась хозяйкой квартиры, которую она сдает в аренду посуточно. Последними, кто снял жилье, были парень и девушка. Арендовали квартиру 31 декабря, выехать собирались через пять дней.

Жуткую находку владелица помещения обнаружила на балконе, в шкафу.

Два тела были сложены друг на друга. На фото, сделанном очевидцами, видно: ноги одной из девушек связанны чем-то похожим на скотч. По информации полиции, на погибших – следы телесных повреждений. Как стало известно "Сегодня" из собственных источников, женщина, которая назвалась владелицей жилья, сама снимает квартиру, где произошла трагедия.

Сегодня о вчерашних следственных действиях напоминают разве что сваленные в ящик бахилы в подъезде. Что могло произойти в день трагедии, соседи, по их словам, не знают. Об ужасной истории большинство узнали из интернета.

"Вот, узнали только от следователя и участкового", – говорит одна из соседок.

"К нам приходил следователь и взял показания, что мы слышали. Мы ничего не слышали. Абсолютно ничего", – говорит еще одна жительница дома.

"Уже в новостях прочитал, что произошло", – добавляет еще один живущий в доме мужчина.

По неподтвержденной информации, 3 января парень написал женщине, которая сдала квартиру, смс-сообщение. Написал, что уедет раньше, чем договорились.

Убитые девушки исчезли вечером 2 января. Их фото родственники разместили в соцсетях, просили помочь в поисках. Написали – подруга Ева и Мария пошли в магазин в районе Дорогожичей и вдруг перестали выходить на связь. "Сегодня" позвонили по номеру, указанному в объявлении.

"Скажите, вы родственница погибших девушек?", – спросили корреспонденты "Сегодня" женщину на том конце провода.

"Сестра!" – ответила женщина.

"Та информация, которая везде появляется о том, что те девушки, которые исчезли 2 января, это именно те, которых нашли на Кириловской, это правда?" "Да! Можно я ничего говорить не буду?" – попросила сестра убитой.

Для выяснения окончательной причины смерти тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее появились фото и имена подозреваемыхв убийстве.

Напомним, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу.

Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений.

О пропаже девушек сообщили за несколько дней до случившегося – 2 января. Камынина и Лысенко вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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