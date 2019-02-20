Подробности обрушения пешеходного моста на Лукьяновке: строение оказалось частью дачи Хрущева
Мостик построили еще сто лет назад через ров, и он давно не относиться к медицинскому учреждению
Стали известны новые подробности обрушения пешеходного мостика на Лукьяновке. В управлении по вопрос ЧС КГГА нам сообщили, что рухнувший мостик, который находится на территории института педиатрии, акушерства и гинекологии Нацакадемии медицинских наук (ул. Платона Майбороды, 8), относится к бывшей дачи Хрущева на столичной Лукьяновке.
"Этот мостик построили еще сто лет назад через ров, и он давно не относится к медицинскому учреждению, а именно к домику, который называют дачей Хрущева. Мостиком редко пользовались. У кого на балансе находится дача и мостик – сейчас выясняют наши специалисты. Возможно, даже что ее кто-то выкупил, и она уже в частной собственности. Информацию проверяют в Шевченковской РГА", – сообщил "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам ЧС КГГА.
Напомним, ЧП произошло вчера ночью. К счастью, никто не пострадал.
"Все что нам известно – мост рухнул ночью, пострадавших нет. Но на эти вопросы сможет ответить руководство института – оно на совещании", – рассказали нам в приемной директора института.
Ранее мы сообщали, что в ноябре 2018-го в Киеве на Борщаговке на проезжей части дороги провалился асфальт. Инцидент произошел около 13:10 в воскресенье, 25 ноября. Асфальт провалился на улице Семьи Сосниных возле выезда из гипермаркета "Ашан". Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Подробности обрушения пешеходного моста на Лукьяновке: строение оказалось частью дачи Хрущева". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"