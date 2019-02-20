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Подробности обрушения пешеходного моста на Лукьяновке: строение оказалось частью дачи Хрущева

Сегодня, 14:24

Мостик построили еще сто лет назад через ров, и он давно не относиться к медицинскому учреждению

Фото: facebook.com/biletskyi
Фото: facebook.com/biletskyi.
Подробности обрушения пешеходного моста на Лукьяновке: строение оказалось частью дачи Хрущева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/bd0/5c6c17bd00b43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/bd0/5c6c17bd00b43.jpg Происшествия Мостик построили еще сто лет назад через ров, и он давно не относиться к медицинскому учреждению

Стали известны новые подробности обрушения пешеходного мостика на Лукьяновке. В управлении по вопрос ЧС КГГА нам сообщили, что рухнувший мостик, который находится на территории института педиатрии, акушерства и гинекологии Нацакадемии медицинских наук (ул. Платона Майбороды, 8), относится к бывшей дачи Хрущева на столичной Лукьяновке.

"Этот мостик построили еще сто лет назад через ров, и он давно не относится к медицинскому учреждению, а именно к домику, который называют дачей Хрущева. Мостиком редко пользовались. У кого на балансе находится дача и мостик – сейчас выясняют наши специалисты. Возможно, даже что ее кто-то выкупил, и она уже в частной собственности. Информацию проверяют в Шевченковской РГА", – сообщил "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам ЧС КГГА.

Напомним, ЧП произошло вчера ночью. К счастью, никто не пострадал.

"Все что нам известно – мост рухнул ночью, пострадавших нет. Но на эти вопросы сможет ответить руководство института – оно на совещании", – рассказали нам в приемной директора института.

Ранее мы сообщали, что в ноябре 2018-го в Киеве на Борщаговке на проезжей части дороги провалился асфальт. Инцидент произошел около 13:10 в воскресенье, 25 ноября. Асфальт провалился на улице Семьи Сосниных возле выезда из гипермаркета "Ашан". Участок, который ушел под землю, полностью перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения. 

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Тег Киев, чп, обрушение, пешеходный мост

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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