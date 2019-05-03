Подробности ограбления под Киевом: налетчики напали на дом нардепа

Пока что не сообщается, является ли потерпевшим сам народный депутат и его супруга

Фото: npu.gov.ua.

Полиция Киевской области сообщила подробности дерзкого ограбления дома в пгт Глеваха под Киевом. В частности, стало известно, что разбойное нападение было совершено на дом народного депутата фракции "Народный фронт" Павла Пинзеника.

В пресс-службе ГУ Нацполиции региона уточнили, что четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. При этом пока что не сообщается, является ли потерпевшим сам народный депутат и его супруга.

Напомним, что ограбление разбойное нападение было совершено в ночь на 3 мая. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников, которые после ограбления скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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