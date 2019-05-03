Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Подробности ограбления под Киевом: налетчики напали на дом нардепа

3 мая, 10:42

Пока что не сообщается, является ли потерпевшим сам народный депутат и его супруга

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

Полиция Киевской области сообщила подробности дерзкого ограбления дома в пгт Глеваха под Киевом. В частности, стало известно, что разбойное нападение было совершено на дом народного депутата фракции "Народный фронт" Павла Пинзеника.

В пресс-службе ГУ Нацполиции региона уточнили, что четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. При этом пока что не сообщается, является ли потерпевшим сам народный депутат и его супруга.

Напомним, что ограбление разбойное нападение было совершено в ночь на 3 мая. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников, которые после ограбления скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег разбой, ограбление, Пинзеник, нардеп, глеваха

Вы сейчас просматриваете новость " Подробности ограбления под Киевом: налетчики напали на дом нардепа". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом четверо разбойников в масках ворвались в дом и ограбили хозяев

Сегодня, 10:16

Злоумышленники связали хозяев дома и под угрозой применения насилия заставили отдать большую сумму денег

Пока "Барселона" громила "Ливерпуль", грабители чистили дом ее футболиста

Вчера, 16:21

Воров не остановил брат футболиста, находившийся в тот момент дома

В Житомирской области копы задержали банду несовершеннолетних грабителей

Вчера, 13:13

Одно из ограблений школьники совершили на Пасху

В Киевской области вор из-за сережек напал на прикованную к постели пенсионерку

Вчера, 12:00

Злоумышленник начал душить женщину и забрал у нее золотые серьги

Что произойдет, если есть по 2 банана каждый день

Определен признак приближающейся преждевременной смерти

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

Прекрасная чемпионка Европы по дзюдо - украинка Дарья Билодид

В Киеве под Воздухофлотским мостом произошел пожар, есть жертвы

MARUV щеголяла в вульгарных нарядах на концерте в России

В сети показали печальные фото детского концерта в Крыму

"Беспрецедентный шаг": цель кораблей НАТО в Черном море

Диетолог назвала самый полезный суп

Не смотри: о чем лучше не знать мужчине

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать