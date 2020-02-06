Подробности погони со стрельбой в Киеве: угонщики сбили копа и ранили его коллегу

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В полиции рассказали подробности ночной стрельбы на Позняках, которая произошла 6 февраля около полуночи. Так, патрулируя в Дарницком районе столицы, копы заметили на перекрестке улиц Ревуцкого и Ахматовой нарушителя. Автомобиль Subaru ехал в темноте без включенного ближнего света фар.

Инспекторы, включив синие и красные проблесковые маячки, приказали нарушителю остановиться. Но водитель Subaru не отреагировал на требования патрульных, набрал скорость и попытался скрыться в дворах. При этом, машина не останавливалась на красный свет, а затем, пытаясь уйти от преследования, выехала на встречную полосу движения.

В радиоэфире все экипажи патрульной полиции получили ориентировку на нарушителя. Полицейские решили остановить Subaru, заблокировав ее. На перекрестке улиц Ващенко и Чавдар патрульный с жезлом подал автомобилю сигнал об остановке. Водитель, не снижая скорости, сбил патрульного, а затем врезался в полицейский Mitsubishi Outlander.

В ответ полицейский применил табельное оружие, чтобы остановить машину. Коп несколько раз выстрелил в левое заднее колесо, но автомобиль продолжил движение. На улице Бориса Гмыри другой экипаж патрульной полиции также применил оружие, выстрелив в машину. Им удалось остановить авто. Водитель и пассажир выскочили из него и попытались убежать. Патрульные догнали и задержали водителя.

У парня, который был за рулем, инспекторы заметили признаки опьянения. Для освидетельствования патрульные доставили его в больницу, где врач-нарколог подтвердил состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Впоследствии, на службу 102 поступило сообщение о похищении транспортного средства Subaru со станции автомобильного обслуживания. Автомобиль, который остановили патрульные полностью подпадал под ориентировку.

Горе-водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 19-летний киевлянин, который работает на местной автостанции технического обслуживания.

"Накануне его знакомый оставил свой автомобиль "Субару" вместе с ключами зажигания для проведения ремонтных работ. Механик вместе с другим мужчиной, лицо и местонахождение которого мы сейчас устанавливаем, решили покататься на чужой иномарке. В результате они незаконно завладели автомобилем", – сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Вследствие этого события двое патрульных получили ранения. Их госпитализировали.

Сведения об инциденте внесены в Едрей по ч.2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), по ч.1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа), по ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Если суд признает вину парня – ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Ранее новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Также мы сообщали, что в Ужгороде полицейские устроили погоню за водителем микроавтобуса Volkswagen. Нарушитель ПДД, пытаясь скрыться от правосудия, выехал на оживленную дорогу.

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