Подробности стрельбы на Печерске: женщина стреляла по супругу из-за ребенка

На Печерске произошла стрельба. На улице Генерала Алмазова (бывшее название – Кутузова) жена стреляла из револьвера типа "флобер" по мужу, который забрал у нее ребенка.

В полиции Печерского района отмечают, что семейная пара находится в стадии развода и ребенок проживает с отцом в квартире. Женщина после прогулки с сыном вернулась и ребенок расплакался. Отец забрал его и начал резко уходить к машине, в этот момент женщина достала револьвер и открыла стрельбу по супругу. В результат он получил повреждения ног. После этого женщина начала убегать.

"Личность женщины установлена – она 1985 года рождения. Мужчина – 1974 года рождения. Открыто уголовное производство по статье 125 (часть первая) – нанесение легких телесных повреждений. Санкция статьи не предусматривает задержания. Мужчину отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить характер полученных повреждений – стреляя из травмата, женщина ранила мужчину в ноги. Полиция проводит расследование", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Печерского района.

В полиции отмечают, что инцидент произошел 12 марта.

Ранее столичные правоохранители задержали молодого человека, который открыл стрельбу из-за конфликта на дороге. Инцидент произошел 19 марта на ул. Гетьмана в Соломенском районе столицы. В полицию обратился водитель, который сообщил, что неизвестный мужчина сначала подрезал его автомобиль, а затем в ходе словесной перепалки совершил несколько выстрелов в его машину. Выстрелами были повреждены окна в салоне автомобиля.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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