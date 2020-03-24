Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Подробности стрельбы на Печерске: женщина стреляла по супругу из-за ребенка

24 марта, 17:47

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Мужчина получил травму ног

На Печерске произошла стрельба. На улице Генерала Алмазова (бывшее название – Кутузова) жена стреляла из револьвера типа "флобер" по мужу, который забрал у нее ребенка.

В полиции Печерского района отмечают, что семейная пара находится в стадии развода и ребенок проживает с отцом в квартире. Женщина после прогулки с сыном вернулась и ребенок расплакался. Отец забрал его и начал резко уходить к машине, в этот момент женщина достала револьвер и открыла стрельбу по супругу. В результат он получил повреждения ног. После этого женщина начала убегать.

"Личность женщины установлена – она 1985 года рождения. Мужчина – 1974 года рождения. Открыто уголовное производство по статье 125 (часть первая) – нанесение легких телесных повреждений. Санкция статьи не предусматривает задержания. Мужчину отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить характер полученных повреждений – стреляя из травмата, женщина ранила мужчину в ноги. Полиция проводит расследование", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Печерского района.

В полиции отмечают, что инцидент произошел 12 марта.

В тренде
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Ранее столичные правоохранители задержали молодого человека, который открыл стрельбу из-за конфликта на дороге. Инцидент произошел 19 марта на ул. Гетьмана в Соломенском районе столицы. В полицию обратился водитель, который сообщил, что неизвестный мужчина сначала подрезал его автомобиль, а затем в ходе словесной перепалки совершил несколько выстрелов в его машину. Выстрелами были повреждены окна в салоне автомобиля.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

женщина револьвер инцидент уголовное производство семейная пара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 мартаУкраина
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихсяПроисшествия
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Стрельба на дороге в Киеве: появились новые подробности (фото)
Стрельба на дороге в Киеве: появились новые подробности (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...