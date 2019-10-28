Подробности стрельбы под Киевом: ЧП на дороге оказалось спланированным нападением

Автомобиль подрезали, чтобы убить тех, кто в нем ехал

В прокуратуре рассказали подробности ДТП со стрельбой возле Княжичей под Киевом, которое произошло 21 октября. Тогда неизвестные врезались в легковушку, обстреляли ее водителя, после чего скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве.

Злоумышленников объявили в розыск и ввели план-перехват. Позже их удалось задержать. Как сообщили в прокуратуре Киевской области, сейчас фигурантам объявили подозрение по статье о покушении на умышленное убийство.

По данным правоохранителей, подозреваемые, заранее распределив роли, совершили покушение на пассажиров автомобиля с целью убийства. Один из фигурантов умышленно столкнулся с машиной потерпевших, из-за чего автомобиль вынужденно остановился.

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Второй подозреваемый, находясь в кустах у дороги с огнестрельным оружием, трижды выстрелил в лобовое стекло автомобиля. Потерпевшие выбежали из машины, а подозреваемый продолжил стрелять в них. Пули попали в одного из потерпевших. Несмотря на ранение, он активно сопротивлялся и сорвал покушение.

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Прокуратура города Бровары вручила подозрение троим участникам нападения по п.1 ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Одному из подозреваемых суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство про избрание меры пресечения в виде содержания под стражей для двоих других подозреваемых будет рассмотрено в понедельник, 28 октября.

Ранее в Киеве задержали четверых мужчин с оружием и гранатами, которые вечером 12 октября устроили стрельбу в Голосеевском районе столицы и скрылись с места. На улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области – 1961, 1974, 1986, 1994 года рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

Видео: Киев Оперативный

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