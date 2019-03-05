Подробности громкого убийства в Киеве: погибший – важный свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров"

Мужчина фигурировал как свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров"

Фото: Нацполиция

Подробности громкого убийства в Киеве: погибший – важный свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e95/6d2/5c7e956d29187.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e95/6d2/5c7e956d29187.jpeg 2019-03-05T17:28:00+02:00 Происшествия Мужчина фигурировал как свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров"

В Киеве убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Об этом сообщает экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела.

"Убит Кисилев, человек который опознал свой бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделии) в нашумевшем деле "брилиантовых прокуроров", – так он прокомментировал новость об убийстве мужчины в Киеве 5 марта.

Сейчас полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин данного уголовного преступления.

Напомним, в Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле.

Очевидцы говорят, что убийца якобы был в форме полицейского и после совершения преступления убежал в сторону соседних дворов. В столичной полиции, говорят что выясняют мотивы преступления.

























"На данный момент известно, что погибший мужчина 1960 года рождения, он местный житель. Убийство произошло в салоне его "Mersedes", нападавший выстрелил в голову жертве, был ли он в форме выясняем", – рассказали нам в полиции.

Напомним, 5 июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ. В результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США. Предприниматель Валерий Гибаленко выступал посредником в этой схеме.

При проведении обысков у них было обнаружено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

Эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели исследования бриллиантов, которые правоохранители изъяли при обыске. Их рыночную стоимость оценили в 535 тыс. 733 грн.

Печерский райсуд Киева избрал Шапакину, Корнийцу и Гибаленко меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере более 3 млн грн.

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