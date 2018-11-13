Подробности взрыва авто на столичной Оболони: водителю снесло голову
Сейчас устанавливается личность погибшего и причина взрыва
Во вторник, 13 ноября, в Киеве прогремел взрыв в легковушке Renault Vel Satis, в результате чего погиб человек
Об этом сообщают "Вартові Еспресо" .
Происшествие произошло в Оболонском районе на ул. Богатырской вблизи строящегося жилого комплекса. Погибшего обнаружили прохожие около 16:30.
Когда на место происшествия прибыли полицейские, они были шокированы увиденным: у сидевшего за рулем мужчины, не было головы. Полученные травмы были явно смертельными.
Сейчас устанавливается личность погибшего и причина взрыва, а также произошел ли подрыв по неосторожности или это был суицид.
Кроме того, правоохранителям пока неясно, кому принадлежит авто, поскольку оно имеет иностранную регистрацию. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Напомним, взрыв в автомобиле Chevrolet произошел на киевской улице Михаила Драгоманова вечером 27 апреля. По данным полиции, один человек погиб, еще один получил травмы.
Позже правоохранители выяснили, что люди, которые находились в автомобиле, были между собой знакомы. Пострадавшего прооперировали: он получил тяжелые повреждения. Полиция рассматривала две версии причин ЧП: покушение на убийство и неосторожное обращение с боеприпасом.