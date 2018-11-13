Подробности взрыва авто на столичной Оболони: водителю снесло голову

Сегодня, 21:32

Сейчас устанавливается личность погибшего и причина взрыва

Подробности взрыва авто на столичной Оболони: водителю снесло голову
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Во вторник, 13 ноября, в Киеве прогремел взрыв в легковушке Renault Vel Satis, в результате чего погиб человек

Об этом сообщают "Вартові Еспресо" .

Происшествие произошло в Оболонском районе на ул. Богатырской вблизи строящегося жилого комплекса. Погибшего обнаружили прохожие около 16:30.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, они были шокированы увиденным: у сидевшего за рулем мужчины, не было головы. Полученные травмы были явно смертельными.

Сейчас устанавливается личность погибшего и причина взрыва, а также произошел ли подрыв по неосторожности или это был суицид.

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Кроме того, правоохранителям пока неясно, кому принадлежит авто, поскольку оно имеет иностранную регистрацию. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Напомним, взрыв в автомобиле Chevrolet произошел на киевской улице Михаила Драгоманова вечером 27 апреля. По данным полиции, один человек погиб, еще один получил травмы.

Позже правоохранители выяснили, что люди, которые находились в автомобиле, были между собой знакомы. Пострадавшего  прооперировали: он получил тяжелые повреждения. Полиция рассматривала две версии причин ЧП: покушение на убийство и неосторожное обращение с боеприпасом.
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