Подробности жуткого ДТП в Киеве: у Lanos после наезда на людей отпали колеса

Легковушка выехала на тротуар на бешеной скорости и смогла остановиться только через 50 метров от места ДТП

Стали известны подробности жуткого ночного ДТП в столице, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщают очевидцы, легковушка Daewoo Lanos на большой скорости вылетела на тротуар на проспекте Победы и наехала на двух мужчин. Водитель автомобиля остановился только через 50 метров от места аварии.

При этом у легковушки после наезда на людей отвалились колеса.

По инциденту ведется расследование.

Напомним, что накануне около полуночи в центре Киева на Майдане неизвестный угнал полицейский Toyota Prius, сбив на нем патрульную. После преследования машину заблокировали и остановили на Железнодорожном шоссе, 7. Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, СГМ.

Как сообщалось ранее, не так давно внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

Также мы писали, что в Киеве на Привокзальной бензовоз насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте.

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