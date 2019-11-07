Подрыв авто на Житомирском шоссе в Киеве: появились главные версии

Следствие рассматривает несколько версий, но приоритетной является предпринимательская деятельность Игоря Сало

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Приоритетной версией в расследовании подрыва автомобиля Mercedes на Житомирской трассе директора фармацевтической компании Игоря Сало является предпринимательская деятельность мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

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В полиции уточнили, что Сало и его 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

Напомним, что в результате взрыва авто на Житомирской трассе, который произошел 6 ноября, погиб 40-летний полицейский – охранник Сало.

Смотрите подробности ЧП в сюжете:

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