Подрыв авто на Житомирском шоссе в Киеве: появились главные версии

Приоритетной версией в расследовании подрыва автомобиля Mercedes на Житомирской трассе директора фармацевтической компании Игоря Сало является предпринимательская деятельность мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.
"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", – говорится в сообщении.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.
В полиции уточнили, что Сало и его 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.
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Напомним, что в результате взрыва авто на Житомирской трассе, который произошел 6 ноября, погиб 40-летний полицейский – охранник Сало.
Смотрите подробности ЧП в сюжете:
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