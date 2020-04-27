Подрыв банкомата в Броварах: копы рассказали подробности

Отмечается, что ничего украдено не было

Полиция открыла уголовное производство по подрыву банкомата в Броварах. Напомним, что инцидент произошел около 5:00 26 апреля на бульваре Независимости.

Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В полиции также уточнили, что в результате взрыва повреждены окна и фасад дома, где расположен банкомат. При этом из людей никто не пострадал, а из помещения товарно-материальные ценности не исчезли.

На данный момент полиция устанавливает причастных к совершению преступления.

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Отметим, за последнее время это не первое ЧП с банкоматами и терминалами. Так, в Глевахе под Киевом в конце марта неизвестные украли из магазина платежный терминал. В частности, к супермаркету подъехал автомобиль и двое мужчин погрузили в багажник терминал. Когда их заметили люди, автомобиль начал быстро уезжать, и водитель резко повернул на повороте – из-за чего терминал вывалился из багажника на асфальт. Злоумышленники опять погрузили его в багажник и после этого продолжили удирать.

Также полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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