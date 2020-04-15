Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Подрыв банкомата в Киеве: копы сообщили детали ЧП

15 апреля, 11:12

Александр Марущак

По данным полиции, подрывников было трое

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали подробности ночного подрыва банкомата в супермаркете на улице Покотило в Святошинском районе столицы.

"На данный момент известно, что подрывников было несколько человек. После подрыва они скрылись с места преступления. Женщина-свидетель подрыва банкомата, которая сообщила о происшествии в полицию на телефон 102, рассказала, что злоумышленников было трое. Открыто уголовное производство по статье 185, часть 5 – кража", – сообщили нам в полиции Киева.

За совершенное преступление подрывникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции пока не могут назвать сумму, которую удалось похитить подрывникам из банкомата в результате взрыва. А он был настолько мощным, что часть конструкции банкомата вывалилась из помещения супермаркета на улицу.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Глевахе под Киевом из супермаркета на глазах у покупателей злоумышленники украли платежный терминал, погрузили его в багажник авто и скрылись с места инцидента.

Также новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата в Оболонском районе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Борщаговка банкоматы подрыв

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 11 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 11 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельца
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельцаПроисшествия
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)Происшествия
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...