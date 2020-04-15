Подрыв банкомата в Киеве: копы сообщили детали ЧП

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали подробности ночного подрыва банкомата в супермаркете на улице Покотило в Святошинском районе столицы.

"На данный момент известно, что подрывников было несколько человек. После подрыва они скрылись с места преступления. Женщина-свидетель подрыва банкомата, которая сообщила о происшествии в полицию на телефон 102, рассказала, что злоумышленников было трое. Открыто уголовное производство по статье 185, часть 5 – кража", – сообщили нам в полиции Киева.

За совершенное преступление подрывникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции пока не могут назвать сумму, которую удалось похитить подрывникам из банкомата в результате взрыва. А он был настолько мощным, что часть конструкции банкомата вывалилась из помещения супермаркета на улицу.

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Ранее сообщалось, что в Глевахе под Киевом из супермаркета на глазах у покупателей злоумышленники украли платежный терминал, погрузили его в багажник авто и скрылись с места инцидента.

Также новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата в Оболонском районе.

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