Подрыв банкомата в Киеве: в полиции сообщили детали ограбления и показали фото

Злоумышленники зашли в помещение банка, используя банковскую карту

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В столичном главке Нацполиции сообщили подробности ограбления банковского отделения на улице Кубанской Украины, которое произошло в ночь на среду, 29 мая. В частности, мы сообщали, что трое неизвестных взорвали банкомат.

"В полицию обратился местный житель и сообщил, что слышал звук взрыва и видел трех человек, которые выбегали из помещения отделения банка. Очевидец вместе со знакомым пытались их догнать, однако им это не удалось", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место инцидента правоохранители провели неотложные следственные действия, осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

Уточняется, что злоумышленники вошли в помещение, используя банковскую карточку.











"Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг, и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается", – добавили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавно мы сообщали о том, как в пригороде Днепра ночью взорвали банкомат, расположенный в одном из круглосуточных магазинов поселка Подгородное. Злоумышленникам удалось похитить кассеты, в которых хранились деньги.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Харьковской области – там неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района.

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