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Подрыв девушки на гранате под Киевом: полиция открыла дело

25 июля, 14:24

Уголовное производство открыто по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчаткой

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции Киевской области.

Полиция Киевской области начала расследование взрыва гранаты в Крюковщине, в результате которого пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В полиции подтвердили, что девушка, по предварительной информации, пыталась закопать гранату неподалеку от жилых домов, в поле, однако та сдетонировала. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей. Ее госпитализировали с ранениями в области спины.

Ранее в Киевской области участник антитеррористической операции после ссоры с женой взорвал гранату.

Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.

Новости "Сегодня" писали, что в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.


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Тег взрыв, расследование, Крюковщина

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Источник:

Сегодня

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