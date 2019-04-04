Подрыв машины офицера разведки в Киеве: появилось видео момента взрыва
На видео запечатлены моменты до подрыва и сам взрыв
В сети появилось видео момента подрыва автомобиля офицера разведки в Киеве на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе.
На видео видно, как к машине подходит неизвестный в темной одежде. Потом он скрывается за автомобилем и происходит взрыв.
Взрыв произошел в ночь на 4 апреля. По подрыву машины полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Наряду с этим, журналист Юрий Бутусов сообщил, что взрыв произошел в тот момент, когда диверсант пытался установить мину под машину. При этом, по его информации, диверсант является гражданином одной из стран Средней Азии, на его теле есть характерные татуировки. В результате взрыва он пострадал, его в тяжелом состоянии госпитализировали.
Напомним, это не первое покушение на сотрудников спецслужб в Киеве. Так, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.
А 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.
31 октября глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании в Одессе подозреваемой в убийстве Хараберюша. Ею оказалась Юлия Просолова из Донецка. За свою работу она получила 15 тысяч долларов. Прокуратура Донецкой области квалифицировала это происшествие как теракт.
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