Подрыв машины офицера разведки в Киеве: появилось видео момента взрыва

На видео запечатлены моменты до подрыва и сам взрыв

Фото: Нацполиция

Подрыв машины офицера разведки в Киеве: появилось видео момента взрыва //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5d5/ac8/5ca5d5ac8e279.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5d5/ac8/5ca5d5ac8e279.jpg 2019-04-04T13:14:00+03:00 Происшествия На видео запечатлены моменты до подрыва и сам взрыв

В сети появилось видео момента подрыва автомобиля офицера разведки в Киеве на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе.

На видео видно, как к машине подходит неизвестный в темной одежде. Потом он скрывается за автомобилем и происходит взрыв.

Взрыв произошел в ночь на 4 апреля. По подрыву машины полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Наряду с этим, журналист Юрий Бутусов сообщил, что взрыв произошел в тот момент, когда диверсант пытался установить мину под машину. При этом, по его информации, диверсант является гражданином одной из стран Средней Азии, на его теле есть характерные татуировки. В результате взрыва он пострадал, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Напомним, это не первое покушение на сотрудников спецслужб в Киеве. Так, 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

А 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.

31 октября глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании в Одессе подозреваемой в убийстве Хараберюша. Ею оказалась Юлия Просолова из Донецка. За свою работу она получила 15 тысяч долларов. Прокуратура Донецкой области квалифицировала это происшествие как теракт.

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