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Подрыв убийцы в Киеве: подробности громкого дела о пропаже водителя Тараса Познякова

Сегодня, 11:00

Родители Познякова до сих пор не перестают надеяться, что их сын все-таки найдется живым

Фото: Facebook/Инна Соручан
Фото: Facebook/Инна Соручан.
Подрыв убийцы в Киеве: подробности громкого дела о пропаже водителя Тараса Познякова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/897/28f/5c989728f2e4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/897/28f/5c989728f2e4b.jpg Происшествия Родители Познякова до сих пор не перестают надеяться, что их сын все-таки найдется живым

В субботу поздно вечером в Гололосеевском районе Киева, в одной из квартир, в доме на проспекте Науки, 11, прогремел взрыв. В результате происшествия погиб 28-летний мужчина. Предварительно, это Луан Кингисепп по прозвищу Лука, подозреваемый в причастности к громкому делу об исчезновении львовянина, водителя сервиса по поиску попутчиков Тараса Познякова. 

По данным полиции, 23 марта около 23:00 в квартире сработало самодельное взрывное устройство. Предположительно, из-за неосторожного обращения.

"Лич­ность погибшего установили, это гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине. Он снимал квартиру на проспекте Науки. При осмотре на месте изъяли фрагменты взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны", — сообщили в ГУ НП Киева.

Один из паспортов, по неофициальным данным, как раз и был на имя Луана Кингисеппа, подозреваемого в убийстве Тараса Познякова. 

Луан Кингисепп. Фото: соцсети
Луан Кингисепп. Фото: соцсети

4 апреля исполнится три года с момента исчезновения Тараса. Напомним, молодой парень ехал на своем авто из Львова в Киев и по дороге подобрал двоих попутчиков. До столицы он так и не добрался. В последний раз водителя видели на заправке в пригороде, в селе Бузовая, в сопровождении двоих мужчин, а позже в Киево-Святошинском районе была найдена его машина со следами от пуль. Тело парня так и не обнаружили, несмотря на массовые и продолжительные поиски.

Одного из подозреваемых, Дмитрия Голуба, право­охранителям удалось задержать в Хмельницкой области. Он под арестом, но о случившемся так ничего и не рассказал. Со смертью второго подозреваемого шансы узнать о судьбе Тараса стали еще меньше. Хотя родители Познякова до сих пор не перестают надеяться, что их сын все-таки найдется живым.

"Любим, верим, ждем вместе с твоими лучшими в мире друзьями, Тарасик! Также с теми, которые стали твоими друзьями за эти три года. Ты наш лучик солнца и радости! Знаем, что вера и любовь все победит", – написал несколько дней назад в Facebook Александр Позняков.

Также и мать, и отец делятся в соцсетях ссылками о погибшем подозреваемом.

"Практически в центре Киева жил... Розыск у нас не работает", – комментируют люди.

Ранее мы писали, что киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела.

Также сообщалось, что в Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

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Тег Киев, криминал, убийство, подрыв, позняков

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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