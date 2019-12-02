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"Подрывникам" банка в Киеве объявили подозрение: грозит до 10 лет тюрьмы

2 декабря, 15:03

Задержанными оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин

Facebook Андрей Пышный

Facebook Андрей Пышный

"Подрывникам" отделения "Ощадбанка" в Киеве объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в ночь на 30 ноября на Русановке двое мужчин проникли в отделение банка и подорвали банкомат, который находился внутри помещения. После этого злоумышленники похитили 230 тысяч гривен и скрылись.

"По результатам спецоперации двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления, задержали. Ими оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин. Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли инструменты и часть денег, а также автомобиль, на котором они скрылись с места преступления", – говорится в сообщении.

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Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде ареста. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Подробности ЧП смотрите в сюжете:

Напомним, в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

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Киев Ощадбанк подрыв

Источник: Сегодня

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