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Поджигали автобусы и дрались с водителями: под Киевом банда пыталась "отжать" маршрут у перевозчика

Сегодня, 19:16

Злоумышленники намеревались заработать 5 миллионов гривен

Поджигали автобусы и дрались с водителями: под Киевом банда пыталась "отжать" маршрут у перевозчика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d01/254/5c9d01254a0f0.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d01/254/5c9d01254a0f0.jpeg Происшествия Злоумышленники намеревались заработать 5 миллионов гривен

Правоохранители Киевской области задержали адвоката и директора фирмы, которые пытались "отжать" чужой бизнес и заработать на этом пять миллионов гривен, сообщили в ГУ НП столичного региона

Указанные лица длительное время противодействовали законной хозяйственной деятельности перевозчика, требуя передать им права на перевозки на автобусном маршруте. Доказано, что криминальный дуэт – 32-летний столичный адвокат и 60-летний директор одного из обществ, использовали все возможные методы, силы и ресурсы – в том числе противозаконные.

Объектом преступных посягательств стал один из перевозчиков Киевской области, который предоставляет услуги в сфере транспортных перевозок на территории области, в частности – маршрут №772 Бузова-Киев.

Для блокирования работы перевозчика злоумышленники привлекли представителей общественного формирования. "Бойцы" должны были создавать конфликтные ситуации с водителями на остановках общественного транспорта, проводить "акции", где призывать людей не ездить на автобусах данного предприятия, , а также портить автобусы путем поджога. За проделанную "работу" подозреваемые обещали гонорар в размере 100 000 гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины при получении ими заявления об отказе от имущественных прав на перевозки по маршруту. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения по ч. 2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения для них выберет суд.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. 

А в Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая вымогала деньги у граждан.


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Тег маршрутки, вымогательство, киевская область, перевозчики

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